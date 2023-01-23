『THE NORTH FACE PURPLE LABE ゴアテックス キャップ 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 01時 07分に出品され05月06日 01時 07分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品タグ付き未使用です。



去年、ユナイテッドアローズ モンキータイムにて購入しましたが、なかなか出番がなさそうなのでお譲りします。



ゴアテックスで雨や水を弾き通年快適にお使いいただけます。



スナップバックでサイズの調整ができ男女関係なく使えます。



年々値上がりしているようです。

お探しの方、いかがでしょうか。



宜しくお願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ THE

NORTH

FACE

PURPLE

LABE

ゴアテックス キャップ 黒