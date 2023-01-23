『ほぼデッド【80s】USA製 NAS CAR オーバルロゴ トラッカーキャップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 17分に出品され03月24日 16時 17分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＿ITEM＿＿＿





ほぼデッド【80s】USA製 NAS CAR オーバルロゴ トラッカーキャップ



＿ SIZE ＿＿＿



サイズ： 頭囲最大約61cm



ツバ長： 約7cm



高さ：約11cm



素人採寸になり誤差はご了承下さい



＿type＿＿＿



5パネル......やや被りが浅く、頭を小さく見せる視覚効果もあります。









＿COMMENT＿＿＿

王道なブラックボディにオーバルロゴワッペン



アーチロゴにチェッカーフラッグ

シンプルで合わせやすいキャップ



被りも程よい浅めで、お探しの方が多いブラックのトラッカーキャップ



MADE IN USA



ほぼデッドストック品



＿COLOR＿＿＿



ブラック



＿CONDITION＿＿＿





9/10



10 新品または未使用同等レベルです。

9 着用1回～数回程度の美品です。

8 使用感が少なく、キレイな状態です。

7 使用感はありますが状態は良いです。

6 まだまだお使いいただける並の状態です。



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在原みゆ紀 柴田ひかりさんのコーデがお好きな方やYankees（ヤンキース）700fill 1ldk、cup and cone、j.crew、ALWAYTH、patagonia(パタゴニア)old stussy（オールドステューシー）のアイテムとも相性良いです。



コカコーラ、マクドナルド、バドワイザー、マルボロ等のアメリカ企業系のヴィンテージ品がお好きな方にお勧めです。

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ ほぼデッド【80s】USA製 NAS

CAR

オーバルロゴ トラッカーキャップ