『SHARP スティッククリーナー 充電器付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 09分に出品され03月17日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャープ
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落札価格7800円
387 入札履歴
終了
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