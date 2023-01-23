『SHARP スティッククリーナー 充電器付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 09分に出品され03月17日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年製

2023年6月に購入しました。



品番 EC-HR8-B

↑こちら検索すると詳細でます。



1年ほど使用したので、多少の小傷等は、ありますが、比較的綺麗な方だとおもいます。



中もなるべく綺麗に洗浄してお渡しする予定ですが、used品、素人の為完璧を求める方はご遠慮下さいm(_ _)m



【高性能フィルター】

透明なダストカップを採用しており、ゴミの状況を一目で確認できます。フィルターの清掃も簡単で、メンテナンスが楽です。



【使いやすいデザイン】

軽量で持ち運びやすく、スティックタイプなので、階段や狭いスペースでも楽に掃除ができます。操作ボタンもシンプルで、誰でも簡単に使えます。



【充電器付き】

充電器が付属しており、使用後すぐに充電可能。充電時間も短く、すぐに次の掃除が始められます。



- ブランド: SHARP

- タイプ: スティッククリーナー

- 充電器: 付属

- 操作ボタン: モード切替ボタンあり

- フィルター: 透明ダストカップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ