『SOSHIOTSUKI KIMONO BREASTED CHESTER コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 54分に出品され03月22日 20時 54分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソウシオオツキのチェスターフィールドコート。HERRINGBONE ALPACA WOOLを採用した本格的なコート。表地はアルパカを 20％混の柔らかく滑らかで野暮になりすぎないヘリンボーン。クラシックでありながら柔らかさを兼ね備えています。広く取られた身頃を紐で縛ることで擬似的にダブル仕様に出来るチェスターコート。紐は下のボタンホールを通して裾のポケットに収納可能。袖口カフスにベルベットパイピング挟み込み。襟と紐はベルベットです。パターンから縫製までをテーラーに依頼。総毛芯仕立て。釦はオリジナルの水牛 S 字ボタンの一つボタン。

新品で購入しましたがあまり着用していないので程度は良い方ですが自宅管理・見落としがあるかもなので神経質な方はご了承ください。値下げ対応はしないです。必ず私のプロフィールを確認一読してからご注文をお願いします。サイズ46です。肩幅49袖丈65着丈112身幅61センチ素人採寸。定価104500円なのでお買い得です。

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