『OUTDOOR SURVIVAL CANADA ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 04時 28分に出品され04月01日 04時 28分に終了予定です。即決価格は14,001円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他サイトでも販売しているため、購入時には一声おかけ下さい！

冬になるまでの限定価格です！値下げ希望も含め、質問ありましたら、お気軽にお声がけ下さい！

定価:約150000円

OUTDOOR SURVIVAL CANADAのダウンジャケットです。カナダ製で、厳しい環境にも耐えられる設計がされています。保温力はもちろん、GORE-TEXではないですが水もかなり弾きます。-40℃まで耐えれるそうです！

フード付きで、寒い季節に最適です。複数のポケットがあり、収納力も抜群。アウトドアや日常使いに便利です。

シンプルでスタイリッシュなカラー。どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。各所のオレンジカラーが目を引きます。背部にはリフレクターがついています。



猫を飼っていますので、毛が付着している可能性があります。

有名ブランドとは被りたくない方にもオススメです。





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カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ OUTDOOR

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CANADA

ダウンジャケット