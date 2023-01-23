『Watson着用】 board breaker パーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 59分に出品され03月22日 13時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 多くのアーティストの方が着用されてる程

人気なアイテムになります！



ハートのペイントがすごく可愛く一枚で羽織っても

目立ち、とても可愛いフーディーです☺︎



これからの寒い時期にどうでしょうか♪









サイズ

身丈 67cm

身幅 55cm

肩幅 48cm

袖丈 60cm



- 色: 黒

- デザイン: ハートのグラフィック

- 素材: コットン52％ポリエステル48％

- サイズ: M

- スタイル: ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Watson着用】

board

breaker

パーカー