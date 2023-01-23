『TORNADOMART トルネードマート ブライトパールニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 31分に出品され03月08日 03時 31分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■TORNADO MART■

移り変わる時代のトレンドを意識しながらも、素材とシルエットにこだわりを求め、自分なりのオリジナリティを表現したい人の為のブランドです。



【DESIGN】

独特なムラ感を表現したパールニット素材を使用したショールカーラーカーディガン。シンプルでありながらも縦長のシャープなラインは、よりモードテイストに楽しんでいただけます。

衿のデザインを排除したミニマムなデザインに仕上げています。

シンプルで、縦長のシャープなラインとなっています。



【TEXTILE】

パールニットと呼ばれるかっちりとした編地。

日本国内のムラ糸を使用する事で、特徴のある表面感に仕上げています。





No :TCS-4328

Color:ボルドー

Size :M



【購入時価格】

18,800+税



★ ご注意

完璧な商品を求める方や細部に敏感な方はご購入をお控えください。

商品に関してご不明点があれば、コメント欄にてお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トルネードマート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TORNADOMART

トルネードマート

ブライトパールニット