『SIMONETTA RAVIZZA＊ミンクバッグ＊グラデーション＊￥207900【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 05時 00分に出品され03月25日 05時 00分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ドゥーズィエムクラス
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落札価格50600円
17 入札履歴
終了
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