『SIMONETTA RAVIZZA＊ミンクバッグ＊グラデーション＊￥207900【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 05時 00分に出品され03月25日 05時 00分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆IMONETTA RAVIZZA グラデーションミンクバッグ



☆SIMONETTA RAVIZZA ミンクバッグです。トモローランドで購入し、一度だけ短時間、使用し新品同様です。



☆デイリーに楽しめるミンクの贅沢トートバッグ。 しっとりつややかな肌触りで思わず癒されてしまうほどの上質なファーが魅力です。コートだとちょっと腰が引けてしまう方も、バッグならデイリーに取り入れやすく、カジュアルに合わせて頂けます。



★SIMONETTA RAVIZZA（シモネッタ ラビッツァ）★

イタリアの高級ブランド街に路面をもつ、18年も歴史のある（会社自体は50年の歴史）毛皮の老舗ブランド。 イタリアのミラノをベースに毛皮やアクセサリを中心に展開。さまざまな毛皮のミックスと製造技術で作られたアイテムを、今を生きる女性に向けてモダンに提案しています。



☆天然のものなので個体差は有りますが、とてもきれいなグラデーションです。思わず一目惚れ、一発購入しました。毛質、毛並み、お色のバランスともに本当にキレイなものを選んでおります。



☆高価ですがお値段に見合った本当にステキなバッグです。



購入価格：￥207,900

☆made in ITALY

☆付属品：外箱、保存袋、紙タグ、品質保証書



☆サイズ：幅25、高さ、25、持ち手18センチ、底には少しのマチ有

（多少の誤差はお許しください）



☆カラー：Grayのグラデーション

☆素材：毛皮＜ミンク＞ 、裏地シルク1：00％



新品同様のお品ですが、自宅での保管期間が多少ありますので、 細かなことを気になされる方はご入札をお控えくださいませ。



☆その他は特筆すべき点はございません。



質問があればコメント欄よりお願いします。



☆自宅喫煙者無、ペット無。



☆返品・返金はできませんので、ご理解の上、ご購入をお願いいたします。

カラー...グレー

汚れ・破れなど...なし

付属品...箱、保証書 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SIMONETTA

RAVIZZA＊ミンクバッグ＊グラデーション＊￥207900