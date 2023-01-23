『Master-piece Tact ダレスバッグ No.04021【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 21時 04分に出品され04月04日 21時 04分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 店舗限定カラー（ネイビー）で、カタログにない色です。

（ブラックではありません）

同型の鞄は大きさが２種類ありますが、こちらは大きいほうです。

（鞄横にドリンクポケットあり）



かばんのみとなります。鍵はありません。



小さいタイプも持っており、交互に通勤に使用しておりました。

小さいほうの利用が多く、こちらが箪笥の肥やしになっているので

出品することにしました。使用感あります。

傷のつきやすそうなところを写真でいろいろ撮ってますので参考にしてください。

細かい傷など気にされる方はご遠慮お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マスターピース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Master-piece

Tact

ダレスバッグ No.04021