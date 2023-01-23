『DOLCE & GABBANA ドルチェアンド シシリー バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 22時 17分に出品され04月21日 22時 17分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DOLCE & GABBANA ドルチェアンドSicily 2WAY ハンドバッグです。



【ブランド】ドルチェアンドガッバーナ（DOLCE&GABBANA）ドルガバ

【ライン】

【モデル】シシリー

【タイプ】 カバン 2WAY ハンドバッグ

【形状】ショルダーバッグ

【対象】レディース

【カラー】ブラック

【サイズ】W約24.5cm×H約20cm×D約12cmストラップ：取り外し可能、調節可能幅は底部を、高さは中央部を計測しています。 実寸サイズには多少の誤差がある場合があります。

【素材】レザー

【仕様】開閉式：マグネット式





【付属品】保存袋、ショルダーストラップ、ミラー





カラー···ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ DOLCE

&

GABBANA

ドルチェアンド シシリー バッグ