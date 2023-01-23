『ボーズ Bose Sleepbuds II スリープバッツ2 睡眠用イヤホン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 50分に出品され03月17日 06時 50分に終了予定です。即決価格は20,085円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 純正品になります。

一度試しに短時間のみ使用後、保管しておりました。

付属品等は未使用です。

宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い