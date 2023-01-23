『COACH コーチ 2WAY レザー トートバッグ ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 11時 15分に出品され03月21日 11時 15分に終了予定です。即決価格は9,009円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH コーチ

2way レザー

トートバッグ

ブラウン

J1260-F70558



写真にも一部ありますが

表面きず少し

底４つ角きずよごれが

少しあります



大きさ約cm

たて40 よこ上36

底よこ34 まち6.5

ベルト金具込み全長146



※小さく平らに折り畳んでの発送となります

予めご了承の上ご購入をお願い致します。



※現在お値下げ予定はございませんので

申し訳ございませんが表示のお値段で

ご検討くださいませ。



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y118

カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

コーチ

2WAY

レザー

トートバッグ

ブラウン