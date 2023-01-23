『SONY Hi-MDウォークマン MZ-RH1 ジャンク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 02時 25分に出品され03月21日 02時 25分に終了予定です。即決価格は13,915円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Sony Hi-MDウォークマン MZ-RH1

充電器がない為動くかわかりません。

完全ジャンク扱いでお願いします。

一応 10年前までは正常でしたが現在は不明です

MDをパソコンに転送するのに使用していました



傷、すれあります。

写真を確認し、写真から状態を判断してください。

メンテナンスは行っていませんのでジャンク品と致します。

修理が出来る方いかがでしょうか。

中古品の為、汚れや傷が目立ちます。



ゆうパケットプラスにて迅速な配送致します

よろしくお願い致します



ソフトケース

本体

リモコン(こちらも保証無し)

ヘッドホン 付属です



よろしくお願い致します

ジャンクですご理解ある方お願い致します 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ソニー