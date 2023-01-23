『【FENDI】 ショルダーバッグ ペカン柄 PVC【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 12時 26分に出品され04月28日 12時 26分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。



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#サトーその他バッグ





○ブランド

FENDI

フェンディ



○商品

ショルダーバッグ





A4収納不可

自立不可



○カラー

ペカン柄

ストライプ柄



※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！



○サイズ

縦×横×マチ（約・cm）

18×24×5



ショルダー紐 最長100cm





○素材

レザー

PVC



○付属品

なし







○状態



★used

通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪



ファスナー横のレザー、外ポケット縁のレザー、剥がれあり。補色メンテナンス済み



表地 :レザーにダメージ

裏地 :使用感



型崩れ :クセ程度

角スレ :少し

持ち手 :使用感程度

金具 :スレ

ホック :良好

ファスナー :固め

ペタ付き :なし



クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。



・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。



#サトーその他バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【FENDI】 ショルダーバッグ ペカン柄 PVC