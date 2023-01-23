『iPhone8 ゴールド SIMフリー 40【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 03時 36分に出品され03月21日 03時 36分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 機種名: iPhone 8

容量: 64GB



●こちらの商品は値下げ不可となります。その為お値引きに関するコメント返信は行ないません。ご了承ください<(_ _)>



●SIMロックを解除済みです。au、docomo、Softbank、楽天モバイル、ワイモバイル、UQモバイル、mineo、LINEモバイルなど、あらゆるキャリアでご使用頂けます。

※写真ではSIMロックありと記載されておりますが、表示のバグであり実際はドコモ・au・ソフトバングなどのSIMも利用できます。



●AppleIDサインアウト済みです。初期設定時にパスワードを要求されて使えないといった症状はありません。iPhone初心者の方や、ちゃんと起動するか不安な方にもオススメです。



詳細

・端末料金：支払い済み

・アクティベーションロック：解除済み

・画面タッチ：異常なし

・スピーカー：異常なし

・ホームボタン：動作確認済み

・カメラ：動作確認済み

・Touch ID : 動作確認済み

・wifi：動作確認済み

・youtube：視聴確認済み

・iPhoneを探す：OFF

・ネットワーク制限：○

・バッテリー容量：写真を参照ください

・IMEI番号：写真を参照下さい



●状態

・画面に細かい傷あり（画面点灯時には傷が見えなくなります）

・背面に細かい傷あり

※写真もよくご確認し購入下さい。



＜その他確認事項＞



●匿名で配送サポート付き、コンビニ受け取り可能のゆうゆうメルカリ便で発送致します。本体を除菌後、雨に濡れないようクリアポケットに入れ、傷が付かないよう厚めにプチプチで包み発送致します。



●即購入OKです。購入する際に確認しなくても大丈夫です。他の方とコメントのやり取りをしていても、欲しいと思ったら遠慮無く購入くださいませ。



●中古品ですので完璧を求める方や神経質な方は入札をご遠慮下さい。



●気になる点や確認したいことがありましたらコメントの程宜しくお願い致します。



他にもiPhoneを出品しておりますので、是非ご覧ください!^^)



#apple #iphone

#Space Gray #Silver #Gold #(PRODUCT)RED™

#スペースグレイ #シルバー #ゴールド #プロダクトレッド 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし