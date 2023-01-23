『WOB Rainy75 Pro フロスト ブルー 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 23時 34分に出品され04月24日 23時 34分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WOB Rainy75 Pro版の新品未開封品になります。

カラーはLunar Frost Blueです。



製品仕様

・ガスケットマウント

・FR4プレート

・有線接続対応,脱着可能なUSBケーブル付き

・7000mAh大容量バッテリー 無線接続可能

・RGBバックライト搭載

・Kailh クリーミー ココア軸 (全キー)

・クリスタルデザイン仕上げ背面プレート

・5層の打鍵感向上用内部フォーム



>初期不良返金保証<

※商品に初期不良による接続不能,入力不能などの不具合があった場合、商品を返品の後、商品代金を全額返金いたします。(商品に記載のシリアルナンバーを取引メッセージにてお伝えいただきます。)



※本商品説明は当出品者CLAが独自に記入したものです。本説明欄を転載している他の出品者の商品は、説明と実際の商品が異なる可能性がありますのでご注意ください。

(直近で実際にその事例がございましたので、こちらで注意書きをさせていただきます。) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用