『ルイヴィトン カプシーヌBB 2way ハンド ショルダーバッグ M55832【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 18時 07分に出品され03月21日 18時 07分に終了予定です。即決価格は259,848円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #かずのブラ箱・人気バッグまとめ



⭐️本物保証・返品保証⭐️

鑑定済の正規品！ご満足いただけない場合も返品可能です。詳細はプロフィール欄にて(^^)



⭐️お一人様限定⭐️

頑張っているご自身のご褒美やプレゼントに！状態良好の一点ものなので売り切れ次第終了です！



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■ブランド

ルイヴィトン/LOUIS VUITTON



■モデル

カプシーヌBB



■カラー

ホワイト



■特徴

トリヨンレザー/M55832/ICチップ（9枚目）



■仕様

・ファスナーポケット×1



■サイズ(約)

幅27cm×高さ18cm×奥行9cm



■付属品（写真9枚目）

保存袋、ショルダーストラップ



■商品状態 Aランク

特に目立つ傷や汚れのない使用感の少ない綺麗な状態のお品です。



■補足事項

・全体：スレ/キズ/汚れ(小)

・外側：汚れ（10枚目）

・ハンドル：キズ（10枚目）

・金具：スレ/キズ/汚れ（10枚目）



■ランク詳細

S：使用感のない非常に綺麗な状態（極美品）

A：使用感の少ない綺麗な状態（美品）

B：一般的な使用感がある状態（良品）

C：やや使用感が多い状態（並品）

D：全体的に使用感が多い状態



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■購入元

公安認可の国内中古ブランド品卸専門店で購入した鑑定済みの正規品（本物）ですので、安心してご購入ください。



■購入・配送

・即購入/無言取引ok

・匿名配送/スピード発送

・交渉中でも購入者優先、専用出品非対応。



■コメント

ご質問やご予算ございましたらお気軽にコメントでご相談ください(^^)！



#かずのブラ箱・ヴィトンまとめ



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33.1480.591 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

カプシーヌBB

2way

ハンド

ショルダーバッグ

M55832