『ハイパーダンク2017【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 24分に出品され04月12日 08時 24分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気モデル/シリーズ···ハイパーダンク



ハイパーダンク2017lowです。

スニダンにて購入しました。



2時間の練習で、2.3回ほど着用しましたがサイズが合わず出品いたします。



特に目立ったキズ等はないですが、多少の汚れはありますのでご理解ある方のみお願いします。

多少の値引きは受付ますので、コメント欄にお気軽にどうぞ。



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#Nike Hyperdunk 2017 Low "Chinese New Year/Year of the Dragon" 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ナイキ