『ハイパーダンク2017【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 24分に出品され04月12日 08時 24分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26cm
|ブランド:
|ナイキ
NIKE KD17 EP
¥ 7799
未使用新品 A Ma Maniere × Air Jordan4 28.5cm
¥ 18920
NIKE BOOK 1 EP ベアリーグレープ
¥ 12025
ナイキ ダンクハイ 26.5cm
¥ 9984
カルピス様専用 RIGORER AR1 Cocoon US9.5
¥ 11700
adidas Harden4 アディダス ハーデン4
¥ 10920
ナイキ Air Jordan 60+
¥ 7020
Nike Air Jordan 1 Retro High OG Purple
¥ 14000
Nike Sabrinaサブリナ2 27.5cmメンズ27cmバッシュほぼ新品
¥ 10920
NIKE ULTRA FLY2
¥ 12350
ナイキ レブロン21 ジェームスギャング 28cm
¥ 14500
HARDEN VOLUME8 29.5cm
¥ 9945
27cm ANTA KAI 1 Playoffs
¥ 17888
Nike JA1 アンバーグロー 28cm
¥ 8580
NIKE Jordan Proto Max 720 ジョーダンプロトマックス
¥ 9360
短時間使用 美中古 NIKE JA 2 EP ナイキ ジャ 2
¥ 11700
サブリナ2 Color Vision EP
¥ 10920
Nike Womens Sabrina 2 White Noise
¥ 12025
落札価格11375円
764 入札履歴
終了
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