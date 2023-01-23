『【JUNYAWATANABE MAN】11AW センタープレス ウールスラックス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 02時 29分に出品され04月20日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※〜1999円→200円引き

※〜2999円→250円引き

※〜4999円→300円引き

※〜9999円→400円引き

※10000円〜→500円引き



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ブランド：COMME des GARCONS JUNYAWATANABE MAN



サイズ：Sサイズ



カラー：画像参照



状態：◯

※写真や文章では伝えきれない古着、ビンテージ特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。

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コムデギャルソンジュンヤワタナベマンのスラックスパンツです。上質なウール素材を使用しております。程良くスリムなシルエットで着用時のラインがとても綺麗な一本です。シンプルなデザインなので、様々なスタイルと好相性なアイテムです。



ユーズドですが目立ったダメージなくコンディションの良いアイテムです。発送方法等、ご希望がございましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【JUNYAWATANABE

MAN】11AW

センタープレス

ウールスラックス