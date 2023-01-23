『Panasonic Lumix DMC-GF7ミラーレス一眼 カメラ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 12時 24分に出品され03月04日 12時 24分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オレンジのボディカラーとシルバーのレンズが特徴的で、見た目にもこだわりがあります。



- ブランド: Panasonic

- モデル名: Lumix G

- 付属品: バッテリーチャージャー

- レンズキャップ: Lumix G

- 色: シルバー

- カメラタイプ: ミラーレス一眼

- ボディカラー: オレンジ



型番DMC-GF7です。

動作、性能は問題ありません。



箱と説明書はありません。

ご理解ある方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし