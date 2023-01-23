『ザノースフェイス マクマードパーカ ゴアテックス ブラック ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 22時 39分に出品され05月03日 22時 39分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アウトドアブランド「THE NORTH FACE」

ダウンジャケットです！

ダウンコート ロングコート ベンチコート



-GORETHERMIUN-

保温材の効果を最大限に発揮させるために開発されたGOREファブリックス。最高レベルの防風性を備え、小雨や降雪に耐える防水透湿性を持ち合わせたうえで、保温材を直接包み込んで保護する新技術です。濡れによる保温材のロフト低下を軽減し、デッドエア効果を長く維持させることを可能にしています。



体から発された熱を反射し、高い保温性の熱を放出するPROHEAT



ダウンはパンパンでふんわりしています。

ヌプシ、バルトロ、バルトロライトをお探しの方にもぴったりです。



シンプルなのでおでかけの際に街中でもタウンユースとして着こなすことができます。



ウィンタースポーツ(スキー スノーボード)、グランピングやキャンプなどアウトドアにもおすすめ。



着丈76cm

肩幅46cm

身幅54cm

袖丈63cm

カラー···ブラック 黒

フード···フードあり



#他の人気商品はこちらKs 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス マクマードパーカ ゴアテックス ブラック ダウンジャケット