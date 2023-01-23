『値下げ ラシー 外付け ポータブル SSD Lacie 1TB MINI SSD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 07時 44分に出品され03月04日 07時 44分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品説明



ラシー 外付け ポータブル SSD Lacie 1TB MINI SSD



美品でございます





あくまでも中古品となります。

神経質な方、お控えください。

※必ず写真ご確認後、ご購入お願いします







【状態】

目立たない細かな傷がある場合がございます。

完璧を求める方や神経質な方は購入をお控えください。

即購入OKです。



よろしくお願いいたします。

自宅保管の品ですので、細かい部分が気になる方はご遠慮ください。



メルカリ便で発送致します。

丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けております。



迅速かつ丁寧に、誠意をもって対応させて頂きます 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ラシー