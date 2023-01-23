『値下げ ラシー 外付け ポータブル SSD Lacie 1TB MINI SSD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 07時 44分に出品され03月04日 07時 44分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ラシー
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落札価格12350円
181 入札履歴
終了
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