『フルセット/Dyson V7 Mattress/ダイソン/掃除機/ハンディ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 08時 29分に出品され04月24日 08時 29分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます！

こちらはダイソンハンディ掃除機、Dyson V7 Mattressのフルセットとなります。

フル充電で標準モード 26分連続稼働 (⁠モーター ブラシなど 駆動系の付属品をつけなかった場合)



当方はペットは飼っておらず、喫煙もしておりません。



以上、よろしくお願いいたします！



color: WHITE

クリーナコードタイプ: コードレス

クリーナ・タイプ3: 充電式ハンディタイプ

クリーナ方式: サイクロン方式

布団対応: 布団専用 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン