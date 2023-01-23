『Hender Scheme not eco bag メンズ レディース 革【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 09時 09分に出品され04月15日 09時 09分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラウン

素材…スウェード

※サイズは画像をご覧ください。



※セレクトショップにて購入。

※同じような鞄があり、使用せず自宅にて保管。

※中に汚れはございません。

※外も比較的綺麗だと思いますが、中古品という事をご了承の上、お買い求めください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Hender

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