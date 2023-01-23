『BELL STAMP WEAR RIVER WAVE Navy Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 30分に出品され03月19日 22時 30分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️ブランド BELL STAMP WEAR

▪️カラー NAVY

▪️サイズ L

▪️寸法 着丈73.5 肩幅59.5身幅68袖丈59



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#ah 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BELL

STAMP

WEAR

RIVER

WAVE

Navy

Lサイズ