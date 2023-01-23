『【LED】イタリアBOSATTA製・スモールベスパ用 旧型テールランプ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 00時 57分に出品され03月12日 00時 57分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリアBOSATTA製 旧型テールランプに、LEDユニットを制作して取り付けてもらった商品です。



グレーのベースガスケット付き



テールランプ自体も希少になり手に入りにくくなっております。

ご興味のある方は是非、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>パーツ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ベスパ

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パーツ タグ 【LED】イタリアBOSATTA製・スモールベスパ用

旧型テールランプ