『米軍実物 M65 フィールドジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 22時 27分に出品され04月17日 22時 27分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 表記 XS REGULAR



実寸 肩幅 44cm



身幅 45cm



着丈 75cm



袖丈 61cm袖先折り込んだ状態



素材 綿50%ナイロン50%



カラー オリーブドラブ ミリタリーグリーン



納入業者 アルファインダストリーズ



コンディション デッドストックで購入。

フードで切り取ったので有りません。

裾の紐も外して有りません。

フロントジップは1度破損したので、

スコービルの同等品と交換しています。

今はスムーズに動作しています。

その外、目立つ傷や汚れは有りません。

原付で通勤時のみ着用していたので、

傷みは少ない方だと思います。

気になる点やご不明点、写真追加等

ご希望ございましたら、コメント下さい。



古着に理解のある方の

ご購入お待ちしております。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アルファインダストリーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 米軍実物 M65 フィールドジャケット