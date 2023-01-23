『フラワースタンド プランターラック 花台 ガーデニング アンティーク おしゃれ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 36分に出品され03月28日 03時 36分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★商品説明★



曲線状のワイヤーがとってもオシャレ！

古びた質感で仕上げたフラワースタンドです。



★商品詳細★



サイズ

約W600×H730(トレイのみH150)×D355mm

(折畳時)約W880×H290×D355mm

規格

■生産地：フィリピン製

■素材・成分：スチール



■ メタル、アイアンを使った製品について

使い込まれた風合いを出す為にわざと錆び加工や塗装やペイントに部分的な剥がれを施しています。アイアン、メタルの色ムラ等もアンティーク風、ハンドメイドの特徴としてご理解頂きます様お願い致します。



♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪



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北海道・沖縄・離島は配送不可となります





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