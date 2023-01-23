『ショルダーバッグ 黒 メンズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 02時 29分に出品され03月15日 02時 29分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ショルダーバッグ 黒 メンズ 海外製品

購入した物の一度も使用しなかったので、出品します。

色合いとかもシンプルで使いやすいと思います！

何日か限定で出品します。



箱、付属品はなしです。



トラブル防止の為、海外製品にご理解ない方、国内正規品にこだわる方、正規品同等の機能、品質を求められる方、少しでも不安のある方は購入しないでください。



購入後の質問、返品、返金は受け付けてないです。



注意⚠︎

細かい部分が気になる方や神経質の方、

完璧な物を求める方は購入をお控えください。



☆送料込

☆多少の値下げ交渉〇

☆発送の際は簡単梱包にて、発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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