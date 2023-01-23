『フレームワーク ◆ BETTER THAN GOOD MAGAZINE BAG【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 36分に出品され03月20日 01時 36分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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大人気セレクト"BETTER THAN GOOD"シリーズから新作が登場！

架空のBOOKSTOREをイメージしてつくられたトートバッグ。

今回のテーマにそって、雑誌や本も入るような大きめのサイズ感に仕上げました。

同シリーズのTシャツと同じロゴをプリントし、キャッチーなデザインに。

マチにスナップを付けているので、荷物に合わせて調節が可能なのが嬉しいポイントです。

アクセントになる付属のポーチは、カードが入る大きさなので取り外して使うのもおすすめ！



【BETTER THAN GOOD/ベターザングッド】

21SS初ローンチブランド。

ロサンゼルス・ウエストサイド在住デザイナーのライフスタイルの中から生まれるデザイン。

とびきり良いという言葉通りにユニークながらも長く使えるアイテムを提案します。



※付属ポーチについて

サイズ：高さ：9/底幅：13/マチ：2.5

表地：ポリエステル100%

裏地：合成皮革



※コンパクトに折りたたんでの発送とさせていただきます。



#BTG

#ベターザングッド



素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フレームワーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フレームワーク

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BETTER

THAN

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