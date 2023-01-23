『docomo AQUOS wish 4 simフリー ライトブルー 本体【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 14分に出品され03月22日 22時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 docomoのAQUOS wish 4、新品未使用のものになります。

ビニール袋からも出しておりませんので未開封です。





- ブランド: docomo

- モデル: AQUOS wish 4

- 色: ライトブルー

- 付属品: 本体、クイックスタートガイド

-定価:33660円 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エヌティティドコモ