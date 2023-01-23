『LOUIS VUITTON ダヌーブ M45266 ショルダーバッグ モノグラム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 41分に出品され03月14日 16時 41分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【品名】

ルイヴィトン LOUIS VUITTON ダヌーブ M45266 ショルダーバッグ モノグラム ダヌーヴ



【型番】

M45266



【サイズ】

幅：約15cm、奥行：約4cm、高さ：約21.5cm



【付属品】

無し



【状態】

ランク【B】



★状態ランク表★

N:新品•未使用品

S:数回使用程度の超美品

A:多少傷等があるが良好の美品

B:一般的に使用感のある中古品

C:傷、汚れがあり使用感が強い

D:状態が悪く強い使用感が有る



商品状態は個人的主観によりますので画像をご覧になって購入者様ご自身で判断、ご納得の上ご購入お願い致します。

その方に見たい写真がありましたらお気軽にコメントください。



【購入先】

AACD 日本流通自主管理協会加盟店流通品

全て真贋鑑定を受けた商品になります。

すり替え防止のため基本的には返品はお断りしていますが

万が一偽物の場合は全額返金致します。

その際は「真贋鑑定書発行をお願い致します」

質屋が買い取らない等の理由は不可となります。



【管理番号】

78y1006



古物商許可取得済

東京都公安委員会 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ダヌーブ

M45266

ショルダーバッグ

モノグラム