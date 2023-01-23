『【限界値下げ】SONY ZV-1M2 コンパクトデジタルカメラ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 09時 00分に出品され03月20日 09時 00分に終了予定です。即決価格は35,200円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後あまり使用しませんでしたので出品いたします。箱などは付属してませんが動作は問題ありません。第二世代となります。より広角に撮れるようになっておりvlogに使いやすいと思います。



【高画質レンズ】

SONYのVario-Sonnar T*レンズは、18-50mmの焦点距離を持ち、明るいf/1.8-4.0の絞りで、様々な撮影シーンに対応します。



【使いやすいデザイン】

コンパクトなボディに、直感的に操作できるボタン配置が施されています。可動式液晶ディスプレイにより、様々なアングルからの撮影が可能です。



【優れたブランド】

SONYはデジタルカメラ市場での信頼性と品質で知られており、ZV-1M2はその一環として、プロフェッショナルにも適した性能を提供します。



- ブランド: SONY

- モデル: ZV-1M2

- レンズ: Vario-Sonnar T* 18-50mm f/1.8-4.0

- ディスプレイ: 可動式液晶

- ボタン: 電源、メニュー、ファンクション、ディスプレイ切替



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー