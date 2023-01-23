『Saint Laurent サングラス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 33分に出品され03月15日 10時 33分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 レンズカラー···ブラック



フレームカラー···ブラック



Saint Laurent サングラスです。



一回のみ使用しました。消毒済みです。

新宿伊勢丹で購入しました。



気軽にご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サンローラン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Saint

Laurent

サングラス