『ファミリア レスポートサック ショルダーバッグ 新品 【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 17時 02分に出品され03月27日 17時 02分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未開封



ファミリア レスポートサック ショルダーバッグ



無地のダークグレーに青系ファミリアチェックのロゴテープがポイントのシンプルなデザイン。

内生地には青系ファミリアチェックをベースに、日常の様々なシーンを楽しむクマちゃんを描いたオリジナル総柄プリントを使用しています。

肌身離さず付けていてもストレスのない手軽さで、アクティブな場面で大活躍すること間違いなしのアイテムです。



「familiar LeSportsac」のダブルネーム付き。

※オリジナル総柄プリントの柄の出方には個体差がございます。

※テープ部分（青系ファミリアチェック）は使用する長さによってロゴが途切れている場合がございます。



〈サイズ〉

・本体：たて 約19cm × よこ 約10cm × マチ 約3cm

・ショルダーストラップ：約65cm～118cm



#ファミリア

#ファミリア ショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ファミリア レスポートサック ショルダーバッグ 新品 完売品