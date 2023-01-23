『Oliver peoples サングラス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 02分に出品され03月09日 17時 02分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に購入しましたが、サングラス増えすぎて断捨離です。



レンズはブルーで付け替えてます。



ネジが緩んでるので気になる方調整した方がいいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オリバーピープルズ

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小物 タグ Oliver

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