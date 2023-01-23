『【稀少なビッグサイズ！】リーバイス デニムボアジャケット サイズ52 USA製【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 03時 16分に出品され04月30日 03時 16分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数多くの出品の中からご覧頂きありがとうございます^ ^





●管理番号

#aaruiiのBD1122C



●ブランド

LEVI’S / リーバイス



●モデル

デニムボアジャケット

ボアデニムジャケット



●オススメポイント

・稀少な52(2XL相当)サイズなものの丈感短くトレンドな着こなし◎



・40年前後前のヴィンテージリーバイスながら色残りもまだまだあり、経年変化も楽しめる◎



・常田大希氏や菅田将暉氏等著名人も着用されてることで有名で名作な逸品◎



●製造国

made in the USA

made in USA

USA製 / アメリカ製



●サイズ : 52(2XLサイズ相当)

下記サイズチャートをご参照ください。



肩幅 約59.0cm

身幅 約71.0cm

着丈 約 61.0cm

袖丈 約 61.0cm



※素人採寸



●素材

写真をご覧下さい^ ^



●カラー

ネイビー系



●使用状況：

すぐご使用いただけるused(あくまでusedかつ1度人の手に渡ったモノです。ボア部分の色の変化等あるものの、デニムは比較的良品です^ ^画像をご覧頂き気になる箇所等ございましたらご相談下さいませ^ ^)





●その他事項(番号等)：





●保管方法

ペットなし、喫煙者なしの自宅保管



●付属品：

特になし



●購入元

国内正規のブランドリユース店や古物市場等で全て本物と判断されたモノを購入しています。(古物商許可取得済み)



●発送方法

簡易包装にて圧縮発送。

(梱包上発送サイズに収まる様圧縮し折り畳んでの発送となります。届きましたらハンガー干しやスチームアイロン等のケアをお願い申し上げます。)







ご不明点あれば何なりとご質問下さいませ(^^)

no. 5211DB2211DB0946SE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【稀少なビッグサイズ！】リーバイス

デニムボアジャケット

サイズ52

USA製