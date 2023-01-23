『【稀少なビッグサイズ！】リーバイス デニムボアジャケット サイズ52 USA製【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 03時 16分に出品され04月30日 03時 16分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
|ブランド:
|リーバイス
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落札価格11699円
882 入札履歴
終了
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