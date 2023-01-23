『00s archive masterpiece 2way gimmick bag【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 04時 34分に出品され04月11日 04時 34分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚫️商品



2way archive アーカイブ diesel ギミック masterpiece マスターピース ギミック 90s 00s Y2K テック レザー ボストンバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ グランジ マルチポケット テック系 ノームコア









⚫️カラー



焦茶色(ダークブラウン) 茶色(ブラウン)







⚫️状態



使用感はございますが、特には目立った傷や汚れはないです。詳しくは写真をご覧ください。



⚠︎あくまでも古着であることをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。





⚫️サイズ



表記サイズ:なし



実寸値にてご判断ください。



幅:41cm

高さ:28cm

マチ:11cm



平置き採寸





⚫️配送について



即日発送の徹底(24時間以内に発送)





古着屋KTは以下のような商品を出品しております。

Arcteryx アークテリクス columbia コロンビア summer of love the north face ザノースフェイス egonlab エゴンラボ Supreme シュプリーム STUSSY ステューシー マイクロパフ X-LARGE エクストララージ NIKE ナイキ adidas アディダス old gap オールドギャップ patagonia パタゴニア COMME des GARCONS コムデギャルソン NEIBORHOOD ネイバーフッド ダスパーカー スナップT シンチラ wtaps ダブルタップス GOOD ENOUGH グットイナフ





以下のハッシュタグで調べていただけると他の出品物もチェックできるので是非ご覧下さい。



#古着屋KT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 00s

archive

masterpiece

2way

gimmick

bag