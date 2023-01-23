『旧ロゴ グレゴリー デイパック リュック ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 49分に出品され03月22日 05時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます。

GREGORY DAY PACK



コーティング除去しておりますので、ベタつきはございません。

今では貴重なUSA製、この機会に如何でしょうか!



旧ロゴ・旧タグ・

リュック / バックパック / デイパック



サイズ

高さ:50cm × 横幅:40cm × マチ:16.5cm

※素人採寸の為誤差はご了承ください。

カラー:ブラック



自宅保管の為、汚れ等見落としがある可能性がありますので、神経質な方のご購入はご遠慮お願い致します。

あくまでUSED商品なのでご理解お願いします。





カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: グレゴリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 旧ロゴ グレゴリー

デイパック

リュック ブラック