『SEIKO METRONOME WATCHrセイコー メトロノームウォッチ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 03時 17分に出品され03月31日 03時 17分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SEIKO METRONOME WATCH SMW006A

セイコー メトロノームウォッチ

Standard Line SMW006A モノトーンです。



新品未使用品

即発送いたします^_^

ガラス面に保護シールが付いています。



☆コメント無し・即購入OKです

☆男女兼用

☆新品・未使用品

☆保証書（今月より1年間）・取扱説明書付き

☆外箱付き

☆基準音機能有り



お値下げ交渉はお断りしております。何卒，ご容赦ください。

バンド...レザー系

ムーブメント...クォーツ（電池式）

文字盤の色...ホワイト系



藤原ヒロシ

Fujiwara Hiroshi

Fragment



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【モデル】

SEIKO METRONOME WATCH SMW006A

セイコー メトロノームウォッチ

Standard Line SMW006A モノトーン



【スペック】

●駆動方式

電池式クオーツ



●主な機能

時計，メトロノーム，基準音発音



●メトロノーム機能

テンポ範囲：40〜304回／分（41ステップ固定）

精度：±0.2％



●基準音機能

・発音範囲

6種類（A-440Hz，A-442Hz，A-443Hz，B♭-440Hz，B♭-442Hz，B♭-443Hz）



・精度：±1cent



●時計精度

平均月差±15秒



●電源

CR2016 1個



●電池寿命

約2年（メトロノーム機能テンポ120にて120秒間／日，基準音モード20秒／日で使用の場合）



●防水

日常生活用防水



●キャリバーNo

PA50



●バンド材質

皮革（カーフ）



●ケース材質

ステンレス



●ガラス材質

デュアルカーブハードレックス



●ケース径

厚さ：10mm／横：36.5mm／縦39.6mm



●重さ

45g



●腕周りの長さ（最長）

180mm



#藤原ヒロシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

METRONOME

WATCHrセイコー

メトロノームウォッチ