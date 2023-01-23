『キャンディストリッパー 長袖ワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 24分に出品され04月16日 00時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年前に購入し、１度だけ着ました。

真っ黒ですが、胸元のリボンがかわいいワンピースです。

即購入可能です。



#candy stripper

#キャンディストリッパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: キャンディストリッパー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ キャンディストリッパー 長袖ワンピース