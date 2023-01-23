『Rebuild by Needles 再構築フランネルリボンmyt専用シャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 08時 31分に出品され03月07日 08時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 デザイン】

多彩な色合いのチェック柄をツギハギした特徴のネルシャツです。ブラック、ブラウン、ホワイト、レッド、ブルーの色合いがとても良く、秋冬に合う色です。



【素材】

柔らかい素材で作られており、着心地が良く、日常使いに最適です。肌触りが良く、長時間の着用でも快適です。



【スタイル】

長袖のデザインで、季節を問わず着用できるアイテムです。カジュアルやストリートなスタイルにぴったりで、様々なコーディネートに合わせやすいです。



着用回数は数回程、丁寧に着用していたのでキレイですがあくまで中古品とご理解いただける方ご購入お願いします。



- 色: ブラック、ブラウン、ホワイト、レッド、ブルーのチェック柄

- スタイル: ネルシャツ

- 袖の長さ: 長袖

- デザイン: チェック柄のデザイン

- バックスタイル: バックはシンプルなチェック柄



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...グリーン



柄...チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: リビルドバイニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Rebuild

by

Needles

再構築フランネルリボンmyt専用シャツ