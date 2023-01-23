『Wangao ヴィノム488004【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 38分に出品され03月29日 02時 38分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このフィギュアは、オーディオトキシンコンダクターをテーマにしたユニークなデザインが特徴です。細部までこだわった造形が魅力的で、コレクションアイテムとしても最適です。



【高品質な素材】

Wangaoブランドのフィギュアは、耐久性のある高品質な素材で作られており、長期間楽しむことができます。子供から大人まで楽しめるアイテムです。



【プレゼントにも最適】

6歳以上の方に適したこのフィギュアは、誕生日や特別な日のプレゼントにも最適です。特撮ファンやフィギュアコレクターに喜ばれること間違いなしです。



- ブランド: Wangao

- モデル番号: 488004

- 対象年齢: 6歳以上

- サイズ: 49.5cm x 38.5cm x 9cm

- 色: 黒

- テーマ: オーディオトキシンコンダクター



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用