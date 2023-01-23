『SharkシャークCS350JWH 【新品未開封】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 05分に出品され03月05日 19時 05分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Shark CS350JWH 新品未開封



シャーク コードレススティッククリーナー 掃除機



Shark EVOPOWER SYSTEM（シャークエヴォパワーシステム）



プレゼントでいただきましたが、使用しないまま経過しており、この度出品することに至りました。



新品未開封です。

このまま発送しますので、すぐに発送可能です。

らくらくメルカリ便にて、注意シール等を貼って発送させていただきます。



特徴

◻︎一度でより多くのゴミを取り除く独自ヘッド フローリングやカーペットなどあらゆる床に常に密着し、ムラなく効率よくゴミをキャッチ。従来のブラシロールでは一度で取り切れなかったゴミも、ブラシレスパワーフィンならあらゆる床に密着し、大きなゴミから細かいホコリまで一度でより多くのゴミを取り除きます。

◻︎髪の毛もペットの毛も絡まない独自ヘッド お掃除にやっかいな長い髪の毛やペットの毛も、ブラシレスパワーフィンで強力に取り除き、従来のブラシロールではすぐに絡んでお手入れが大変だった毛髪も自動で除去するから毛が絡みません。

◻︎サッと取ってサッと使えるデザインと利便性 見えるところに出しておきたくなるスタイリッシュなデザイン。専用ドックに置くだけでいつでも充電されているから、必要な時にすぐに手に取って使えます。

◻︎片手のワンタッチ操作でお掃除ラクラク 片手でリリースボタンをつまむだけで強力なハンディに。家具上や狭い場所のお掃除も、気づいた時にサッと取ってサッと使えます。ボタンを押すだけでゴミ捨てが簡単。ゴミも飛び散りづらく、手を汚すことなく衛生的です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャーク