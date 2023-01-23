『シグゼーン ワンピース【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 11時 38分に出品され04月09日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シグゼーン



シグ・ゼーン Sig Zane

サイズ：XS

柄：プアケニケニ

身幅：約36cm

総丈：約108cm(肩紐含む)

素人採寸のため、誤差はご了承下さい。



一度着用し、サイズアウトしたので自宅保管していました。



神経質な方はご遠慮下さい。

中古品であるということをご理解いただきご購入をお願い致します。元々のシワがあります。

小さく畳んで発送します。

折りシワ等はご了承ください。



日本製とは出来の違う縫製です。

外国産、素人保管の検品とご理解の上、ご検討ください。



気に入って着てくださる方がいれば嬉しいです。



#シグゼーン

#フラ

#Sig Zane

#ハワイ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ダンス・バレエ>>>フラダンス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし