『UVERworld TAKUYA∞ LONE WOLFファランジリング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 35分に出品され03月25日 06時 35分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何度か使用したため少し歪んでいます。











素材：SILVER925(18Kメッキ)+キュービックジルコニア石(文字部分)+タンザナイト石(滴部分)

サイズ：FREE(6~10号相当サイズ調整可能)



2016年 生誕祭グッズの再販となります。

商品の仕様は、通信販売時のものとなります。

ご購入後は強い負荷を与えないようご留意願います。

商品の性質をご理解いただいた上でご購入いただけますようお願い申し上げます。

●ファランジリング＝指の第一関節と第二関節の間にはめるリング。

指やネイルアートを綺麗に引き立てるアクセントアクセサリー。



大切な仲間への想い、離れたくない人への想い、一匹狼として生きていく覚悟、夢を叶えるということはどういうことなのか。UVERworldの未来を信じてくれている人々へ想いが、楽曲同様に刻まれたリング。裏側には、一人一人が持つ必要不可欠な「一滴（水のしずく）」を配い（あしらい）、孤独の中には必ず強さと未来への道すじがあることを忘れないように掌に。



タンザナイトには[ネガティブ]な事を[ポジティブ]な力に変えると言われている石。身につけていただいたあなたが光り輝いていけるように…。





【使用上の注意】

こちらのファランジリングは大変繊細に出来ているため衣服などに引っかかると型がくずれる恐れがあります。またサイズ調整の際はゆっくり弱い力で調節ください。

何度も強い力を加えて曲げたりされると折れてしまう可能性がございますので、使用の環境には注意してご利用ください。

タンザナイト石は天然石となり硬度はありますが、性質上、衝撃に対して脆いのでご注意ください。

色やサイズ等、実際の商品と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。



ジャンル···国内アーティスト



国内アーティスト···UVERworld



国内アーティスト···TAKUYA∞



国内アーティスト···UVERworld 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 傷や汚れあり