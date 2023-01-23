『sony WH-1000XM4【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 05分に出品され03月19日 06時 05分に終了予定です。即決価格は17,595円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがうございます。

こちら普段使い用に購入しましたが、ヘッドフォンよりイヤホンの方が当方には合っており、購入してニ度しか使用していません。ほぼ新品、未使用品になります。

付属品は写真の物のみとなります。



中古品、自宅保管になりますのでご理解ある方のみご購入検討宜しくお願いします。





人気モデル···Sony WF-1000XM4

接続タイプ···有線/ワイヤレス

特徴···Bluetooth、ノイズキャンセリング、マイク、完全ワイヤレス(左右分離型) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い