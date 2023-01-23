『43 Rick Owens GEO リックオウエンス メガバンパー ジオバス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 29分に出品され04月01日 03時 29分に終了予定です。即決価格は65,559円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※Rick Owens 正規取扱店にて購入の新品未使用正規品です。偽物は一切取り扱っておりませんのでご安心くださいませ。



■RICK OWENS FW24 PORTERVILLE RUNWAY MEGA GEOBASKETS IN BLACK/MILK/MILK FULL GRAIN CALF LEATHER リックオウエンス ランウェイ メガバンパー ジオバスケット シューレース ハイカット ローカット レースアップ スニーカー メンズ



■国内定価 : 210,100円



■サイズ : 43 28cm相当

※41 42 43ございます。



■新品未使用、未試着

※ 上質な天然皮革を使用している為、革製品特有の目立たない程度の微細な傷、汚れ、スレ、シワなどの跡が付いている場合がございます。

稀に輸送時に靴箱内で擦れ等発生する場合がございます、神経質な方のご購入はお控え下さい。



■付属品：BOX・保存袋・ケアカード・替え紐

※43の画像を使用しておりますが、画像の追加につきましては確実に購入される方のみ対応しております。

また付属品につきましては値下げ交渉なしで購入の方のみお譲りしております。

値下げ交渉される場合はシューズ本体のみお譲りとなります。





■商品情報

COLOR: BLACK/MILK/MILK

MATERIAL: UPPER 100% COW LEATHER

LINING 100% CALF LEATHER

INSOLE 100% CALF LEATHER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 43

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Owens

GEO

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