『ダイソン Airwrap エアラップ HS01【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月25日 16時 52分に出品され02月25日 16時 52分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、誠にありがとうございます。



【商品名】

Dyson /ダイソン

Airwrap / エアラップ

型番：HS01



4.5年前に購入しました。

生活環境の変化でドライヤーが複数手元にある状態となり出品させていただきます。

元箱はありません。日常的に使用するものなので、専用の収納ラックを購入していました。

こちらも付属させていただきます。



除菌シートで全部ふいてありますが神経質な方はご遠慮下さい。



人気シリーズ...Airwrap 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイソン