『新品 ロンシャンル プリアージュシティ 肩掛け L ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 01分に出品され03月25日 05時 01分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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実物の写真になります



最新作、ロンシャンのルプリアージュシティ(city)です。

ミニマルなシルエットと、コンパクトなボリューム感を兼ね備えた魅力的なトートバッグです。

キャンバスとレザーをミックス加工しており、洗練されたデザインで軽いのでデイリー使用にぴったりだと思います。



【サイズ】

約上幅46cm/下幅31cm×高さ30cm×幅18cm

ハンドル高さ：約 25cm

※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。



【内側の詳細】

塗装された内側ポケット : 2



※折りたたんでお送りさせて頂きますので多少のシワ等はご了承ください。

即購入OKです。

スムーズな取引出来る方のみお願いします。並行輸入品(海外正規品) 国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください



■並行輸入品(海外正規品)について

独自のルート（国内の並行輸入品を取り扱うショップ）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能とな っております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

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ロンシャンル

プリアージュシティ

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ベージュ